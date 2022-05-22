الأمين العام للناتو يحضر الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس العالمى

فاطمة شوقى

يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بعد غد الثلاثاء، الموافق 24 مايو، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المقرر أن ينعقد في مدينة دافوس في سويسرا.

وأضاف - بيان أصدره الحلف - أنه من المقرر أن ستولتنبرج سيلتقي أيضا مع قادة دوليين آخرين يحضرون الحدث.

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للناتو كلمة في الاجتماع السنوي، تليها جلسة أسئلة وأجوبة، ثم سيشارك في حلقة نقاش رئيس وزراء بلجيكا ووزير الدفاع الهولندي ورئيس مقدونيا .

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي ينعقد العام الحالي حضوريا وجها لوجه بعد تعليقه لمدة عامين بسبب وباء كوفيد-19، ومن المتوقع أن تهمين الأحداث في أوكرانيا على جلسات الاجتماع.

وكان آخر اجتماع حضره قادة المنتدى الاقتصادي العالمي حضوريا في يناير 2020 في دافوس، منتجع التزلج في الجبال السويسرية.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن السويد وفنلندا كانا قدمتا رسميا طلبين للانضمام لعضوية الناتو ، في خظوة تنهى عقودا من الحياد العسكرى ردا على الهجوم الروسى لأوكرانيا.

ورحب الأمين العام للحلف، بالخطوة، ووصفها بأنها تعزز الأمن المشترك، وقال بعد استلامه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف في بروكسل: "إن الطلبين اليوم خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة لمساريكما نحو الانضمام للناتو".

وتعد خطوة انضمام البلدين للناتو أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا على مدار عقود، مما يعكس تحولاً كبيراً في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ الهجوم الروسي في فبراير الماضي.

ووصفت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون حرب أوكرانيا يوم الأحد بأنه "غير قانوني ولا يمكن الدفاع عنه" وأعربت عن قلقها من أن موسكو يمكن أن تفعل شيئًا مشابهًا "في جوارنا المباشر".