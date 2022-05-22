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الأمم المتحدة: اليوم انطلاق جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين

الأحد، 22 مايو 2022 02:54 م
الأمم المتحدة: اليوم انطلاق جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين الأمم المتحدة - أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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تنطلق اليوم الأحد 22 مايو، جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعون في جنيف، سويسرا، في الفترة من 22 وحتى 28 مايو 2022، وهي أول جمعية صحية شخصية منذ بداية جائحة كوفيد-19 وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.

 

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، وتشارك فيها وفود جميع الدول الأعضاء في المنظمة وتركز على جدول أعمال صحي محدد يعدّه المجلس التنفيذي، وتتمثل المهام الرئيسية لجمعية الصحة العالمية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة وإقرارها.، حيث ُعقد جمعية الصحة سنوياً في جنيف، سويسرا ووفق المنظمة يأتي موضوع جمعية الصحة لهذا العام هو: "الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة".

 

 

 


الأمم المتحدة

الصحة العالمية

جمعية الصحة العالمية

سويسرا


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