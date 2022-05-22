الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن الطوارئ في 13 إقليما لمواجهة "العواصف الرعدية"

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية، أنها وضعت 13 إقليما في النصف الجنوبي للبلاد، في حالة الطوارئ، للمستوى البرتقالي لمواجهة خطر "العواصف الرعدية".

ومن هذه الأقاليم: إقليم "جرندة" وإقليم "لوت وجارون" الواقع بجنوب غرب البلاد، و"شارنت " و"دوردونيي" و"لوت" و"كانتال" و"كروز"،"لوار العليا و"بوي دي دوم "و"لوار".

وقالت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن هذه العاصفة ليست استثنائية بالنسبة لهذا الموسم، ولكنها يمكن أن تولد هبات قوية وعواصف برد، مضيفة أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مرة أخرى.