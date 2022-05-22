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الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن الطوارئ في 13 إقليما لمواجهة "العواصف الرعدية"

الأحد، 22 مايو 2022 12:54 م
الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن الطوارئ في 13 إقليما لمواجهة "العواصف الرعدية" عاصفة-أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية، أنها وضعت 13 إقليما في النصف الجنوبي للبلاد، في حالة الطوارئ، للمستوى البرتقالي لمواجهة خطر "العواصف الرعدية".
 
ومن هذه الأقاليم: إقليم "جرندة" وإقليم "لوت وجارون" الواقع بجنوب غرب البلاد، و"شارنت " و"دوردونيي" و"لوت" و"كانتال" و"كروز"،"لوار العليا و"بوي دي دوم "و"لوار".
 
وقالت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن هذه العاصفة ليست استثنائية بالنسبة لهذا الموسم، ولكنها يمكن أن تولد هبات قوية وعواصف برد، مضيفة أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مرة أخرى.
 
 

الهيئة الوطنية للأرصاد

فرنسا

عواصف رعدية


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