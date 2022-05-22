الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن الطوارئ في 13 إقليما لمواجهة "العواصف الرعدية"

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية، أنها وضعت 13 إقليما في النصف الجنوبي للبلاد، في حالة الطوارئ، للمستوى البرتقالي لمواجهة خطر "العواصف الرعدية".
ومن هذه الأقاليم: إقليم "جرندة" وإقليم "لوت وجارون" الواقع بجنوب غرب البلاد، و"شارنت " و"دوردونيي" و"لوت" و"كانتال" و"كروز"،"لوار العليا و"بوي دي دوم "و"لوار".
وقالت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن هذه العاصفة ليست استثنائية بالنسبة لهذا الموسم، ولكنها يمكن أن تولد هبات قوية وعواصف برد، مضيفة أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة