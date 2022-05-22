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اعتقال شخص ادعى أنه المهدى المنتظر خلال صلاة الجمعة بمراكش

الأحد، 22 مايو 2022 06:28 ص
اعتقال شخص ادعى أنه المهدى المنتظر خلال صلاة الجمعة بمراكش الشرطة المغربية
كتب أحمد علوى

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قال موقع مغربي إن شخصا خمسينيا ادعى النبوة خلال صلاة الجمعة داخل مسجد الجبيلات بمقاطعة سيدى يوسف بن على بمراكش خلق حالة من الارتباك في أوساط المصلين الذين كانوا ينتظرون خطبة الجمعة، وفقا لما  نقلته قناة روسيا اليوم الروسية.

وأفاد موقع "Rue 20" المغربي نقلا عن مصدر بأن الشخص ذاته خاطب المصلين بأنه المهدى المنتظر وأنه منقذهم من المشاكل والأزمات داعيا إياهم إلى تصديقه والإيمان به.

وأكد المصدر للموقع المغربي أن المصلين قبضوا على ذلك الشخص وأخرجوه من المسجد واقتادوه إلى مقر الدائرة الأمنية.

 


المغرب

مراكش

المهدى المنتظر

صلاة الجمعة فى المغرب


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