منتخب جامعة كفر الشيخ لكرة القدم الخماسية يصعد لنهائي بطولة الشهيد الرفاعي

كفر الشيخ- محمد سليمان

حقق منتخب جامعة كفر الشيخ، الفوز على جامعة المنصورة، في دور الثمانية بنتيجة 5/3 ، والفوز على جامعة بنها 5/1 فى الدور قبل النهائي، وذلك في الأدوار النهائية لدوري الجامعات "بطولة الشهيد الرفاعى"49" للجامعات والمعاهد المصرية"، والتي تستضيفها جامعة كفر الشيخ علي صالة كلية التربية الرياضية، ويقام اليوم نهائي البطولة بين فريقي منتخب جامعة كفر الشيخ، ومنتخب جامعة حلوان بينما يلتقي منتخبي جامعة بنها و6 أكتوبر على المركزين الثالث والرابع.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والكابتن ياسر البرنس، مدير ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ومثل منتخب الجامعة الطلاب وليد محمد السيد، كلية الطب البشري، و حمد حمدي نويجي، كلية الصيدلة، و اسلام محمد الجندي، كليه التربية الرياضية، ومحمد هاني المتولي، كلية التربية الرياضية، وأحمد فرج القحطاني، كلية التربية الرياضية، وإبراهيم صبري محمد، كلية الطب البيطري، وعبدالرحمن عماد فوزي، كلية التربية الرياضية، ومحمود شعبان بوجي، كلية التجارة، والسيد ابراهيم عطية، كلية التجارة، و ابراهيم محمد نوار، كُلية الطب البشري، والسيد حسين السيد الحاج، كلية تمريض، ومحمد احمد شحاته "شحته" كلية التربية الرياضية، ومحمد حسام الدين كلية الآداب، واسماعيل عصام اسماعيل احمد، كلية الألسن، بقيادة الجهاز الفني كابتن هاني سالم عُقبة مدرباً ، كابتن خالد رزق الشرقاوي مشرفاً.