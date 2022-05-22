إنقاذ "باحثة كهوف" في إسبانيا بعد سقوطها ومحاصرتها في كهف.. صور

فاطمة شوقى

أنقذ فريق متعدد التخصصات من الحرس المدنى في إسبانيا عالمة الكهوف التي أصيبت في كهف ببلدية ماريا الماريا، حيث كانت محاصرة بعد أن سقطت في الكهف، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة توريكاديناس.، وفقا لصحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية



انقاذ عالمة كهوف

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمكن الفريق من إخراج المرأة من الكهف التي تبلغ 60 عامًا، على نقالة، من الكهف الذى يقع في حديقة سييرا دي ماريا الطبيعية، وكانت مصابة في الرأس ولديها كسور في المعصم نتيجة السقوط في الكهف.

وأوضحت الصحيفة أن 20 رجل من الحرس المدنى متعدد التخصصات ، كانوا يعملون في مكان الحادث، لمحاولة مساعدة المرأة المصابة في منطقة سيبرا ماريا، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الإطفاء وأطباء مرتبطين بهم، وذلك بدعم لوجستي من مجلس مدينة ماريا.



عالمة كهوف تسقط فى كهف فى اسبانيا

وأضافت أن السلطات تلقت نداء استغاثة لسيدة تعمل في علم الكهوف-وهو نظام يدرس طبيعة الكهوف وأصلها وتشكيلها وحيواناتها ونباتاتها، وهى تقوم بالبحث في المنطقة وتعرضت لسقوط تسببت في ضربة في الرأس .



عملية انقاذ عالمة كهوف

أنهى الحرس المدني هذا الإجراء بعد عملية انقاذ استغرقت حوالى 18 ساعة سفر وعمل مكثفة، منذ أن تم الإبلاغ عنها ، وبدأت بمحاولات انقاذها عن طريق نقالة من الكهف عبر فتحة ضيفة، ومن ثم تم نقلها إلى الوحدات الطبية ثم إلى مستشفى توريكارديناس في ألميريا.