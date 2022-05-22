اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 03:41 م
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إقبال على شواطئ الغردقة رغم الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج.. فيديو

الأحد، 22 مايو 2022 02:55 م
إقبال على شواطئ الغردقة رغم الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج.. فيديو إقبال على الشواطئ بالغردقة رغم شدة الرياح
البحر الأحمر- عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم الأحد، فيديو مباشر، من أحد شواطئ مدينة الغردقة، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليها، رغم شدة الرياح وانخفاض درجة الحرارة، وكذلك سرعة الأمواج في الشواطئ المفتوحة بالغردقة والبحر الأحمر بشكل عام .

وظهر فى البث المباشر لتلفزيون اليوم السابع تواجد أجانب من المقيمين فى مدينة الغردقة، بجانب المواطنين المصريين من الأسر، وكذلك الشباب للاستمتاع بالسباحة علي شواطئ الغردقة .

وشهد طقس البحر الأحمر اليوم حالة من سرعة الرياح، وكذلك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بجانب ارتفاع الامواج وسرعتها فى المياه المفتوحة أكثر من علي الشواطئ القريبة من الساحل .

من جانب آخر شهدت الحركة البحرية السياحية ابحار المراكب واللنشات السياحية فل ساعات الصباح الي مقصدها المختلفة مثل الجزر البحرية وأماكن السنوركلنج وغيرها من المقاصد البحرية المختلفة.

 

إقبال المواطنين على الشواطئ
إقبال المواطنين على الشواطئ

 

جانب من شواطئ الغردقة
جانب من شواطئ الغردقة

 

رغم شدة الرياح إقبال على الشواطئ
رغم شدة الرياح إقبال على الشواطئ

 


البحر الاحمر

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طقس البحر الاحمر


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