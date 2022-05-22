اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

الأحد، 22 مايو 2022 11:41 م
إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 13 شخصا إصابات متعددة إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقى الاسعافات الأولية حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارا بانقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى، اتجاه كارته بلبيس إثر انفجار إطار السيارة الأمامى الأيمن واختلال عجلة القيادة من يد سائقها، ونتج عن ذلك إصابة 13 شخصا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكسور متعددة تتراوح أعمارهم ما بين 20عاما و63 عاما.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمر و رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية وإخطار جهات التحقيق.

 


الشرقية

حادث تصادم

إصابة ١٣ شخصا

مستشفي بلبيس


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