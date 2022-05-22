إصابة شخصين فى حادث سير بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر طبية وأمنية بشمال سيناء، بأن مستشفى العريش العام استقبل اليوم شخصين مصابين فى حادث سير .

وأوضحت المصادر، أن سيارة انقلبت على طريق العريش الشيخ زويد وأصيب 2 من ركابها، وتم نقلهم لمستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت حوادث سير متفرقة بينها حادث انقلاب سيارة نقل عمال على طريق العريش الشيخ زويد أصيب فيه 12 شخصا، وسبقه حادث تصادم بنطاق قرية الشهداء على طريق العريش القنطرة الساحلى، بين سيارتين ميكروباص واجرة وتوفى فى الحادث 5 وأصيب 14 آخرين .