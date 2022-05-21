إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص اليوم السبت فى حادثى سير نطاق مركزى ببا واهناسيا ، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم ، حيث أصيب أربعة أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية قاى التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية قاى ونقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من احمد محمد سيد 17 سنة ، ودياب محمد خالد 17 سنة مصابين قاى جروح جروح و سحجات بالجسم ، محمود ممدوح عطية 16 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر ، اسلام احمد حسن 17 سنة مصاب كسر مضاعف بالساق الايمن وجميعهم مقيمون قرية قاى ، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك داخل مصرف على الطريق الفرعى بنى قاسم _ قمبش دائرة مركز ببا، نقلتهم سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى شعبان محمد علوانى 35 سنة مصاب اشتباه كسر بالفخذ الايسر ، احمد سيد عبد الحليم 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر ، رجب توفيق حسان 35 سنة مصاب كدمات و سحجات بالجسم جميعهم مقيمون قرية بنى قاسم دائرة مركز ببا.