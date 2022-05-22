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إحضار المتهم بالاعتداء على طفلة المعصرة من "الصحة النفسية" إلى الجنايات اليوم

الأحد، 22 مايو 2022 06:00 ص
إحضار المتهم بالاعتداء على طفلة المعصرة من "الصحة النفسية" إلى الجنايات اليوم المستشار محمد أحمد الجندى
كتب أحمد حسني

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة فى المعصرة، بعد إيداعه في مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة وحاليًا.
 
كان صدر قرار الإيداع في مستشفى الصحة النفسية، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «طارق.ر»، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة «ح» بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.
 
وأكدت شهادة «ر.ع»، 62 سنة، بالمعاش أنه إيماء للاستغاثة ومناجاة المجنى عليها عرع رفقة حفيده الطالب للدلوف للشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجنى عليها فاصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدى على الطفلة.
 
 

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