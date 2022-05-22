اليوم السابع
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أول تعليق لبايدن عن جدرى القرود: يجب على الجميع أن يشعر بالقلق

الأحد، 22 مايو 2022 10:25 ص
أول تعليق لبايدن عن جدرى القرود: يجب على الجميع أن يشعر بالقلق الرئيس الأمريكى - جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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فى أول تعليق له على تفشى جدرى القرود، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أن تزايد الإصابات بالفيروس شىئ ينبغى أن يشعر الجميع بقلق  بشانه. وأوضح بايدن فى تصريحات للصحفيين إنه تحدث مع مستشاريه بشأن هذا الفيروس.
 
 ولفت بايدن إلى أن المسئولين يعملون بجد من أجل الوصول إلى كيفية مكافحة تفشى المرض النادر، ويدرسون ما إذا كانت اللقاحات فعالة.
 
 وخلال مغادرته كوريا الجنوبية متوجها إلى اليابان فى إطار جولته الآسيوية، قال بايدن للصحفيين إنه مبعث قلق لأنه إذا انتشر فإنه سيكون له تداعيات.
 
 وأشار بايدن إلى أنه لم يتلق مشورة بشأن مستوى التعرض، إلا أنه أكد أنه أمر ينبغى على الجميع أن يشعر بقلق بشأنه.
 وتحقق نحو 12 دول فى تفشى لفيروس جدرى القرود، الذى يأتى من نفس عائلات فيروسات الجدرى، وعادة ما انتشر فى غرب ووسط أفريقيا. وسجلت الولايات المتحدة حالتين، الأولى فى ولاية ماسوشستس والثانية فى مدينة نيويورك.
 
من ناحية أخرى، كشف ديفيد هيمان كبيرمستشاري منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.
 
وأوضح ديفيد هيمان، رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.
 
 

جدرى القرود

بايدن

الصحة العالمية

تفشى جدرى القرود


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