أوبزرفر: ضغوط أمريكية على لندن لعدم تغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية مع بروكسل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قاومت ضغوط من حليف مقرب من الرئيس الأمريكى جو بايدن لعدم إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قائلة إنها لن تدع المأزق "يطول".

وتواجه وزيرة الخارجية ضغوطا منسقة من كبار السياسيين الأمريكيين بشأن هذه القضية. وحذرت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب ، من أنها قد تعرض للخطر أي آمال في إبرام صفقة تجارة حرة مع أمريكا.

وتم تصميم البروتوكول ، الذي يعد جزءًا من معاهدة بريكست لعام 2019 مع الاتحاد الأوروبي ، لتجنب وضع حدود تجارية وجمركية عبر جزيرة أيرلندا ، بدلاً من وضعها في البحر الأيرلندي. ويقول النقابيون إن هذا يقوض موقف أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة ، ويهدد داونينج ستريت بتغيير البروتوكول من جانب واحد أو حتى التخلص منه.

وواجهت تروس أمس وفدًا برئاسة عضو الكونجرس ريتشارد نيل ، حليف بايدن البارز. وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف في واشنطن بشأن التوترات بين لندن وبروكسل وتأثير ذلك على اتفاق الجمعة العظيمة إذا مضت الحكومة البريطانية في تهديداتها.

ومع ذلك ، من المفهوم أن تروس قالت إنها "تدافع عن اتفاقية الجمعة العظيمة" بدلاً من تعريضها للخطر. من المفهوم أنها قالت إن البروتوكول كان له تأثير خطير ولا يمكنها ترك "الوضع يطول" إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي حلاً معقولاً.

وتجادل مجموعات الأعمال في أيرلندا الشمالية بشأن وجود مشكلة ، واقترحت أنه في حين أن الترتيبات تسببت في حدوث اضطراب في وقت مبكر ، إلا أنها تخفف الآن المنطقة من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.