أبرز 7 مؤشرات للاتصالات بمصر.. انخفاض اشتراكات الموبايل وزيادة "الأرضي"

كتبت هبة السيد

كشفت التقرير الشهري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن انخفاض أعداد المشتركين في الهاتف المحمول، نتيجة اتباع تعليمات الاتحاد الدولي للاتصالات، بنشر أعداد الاشتراكات النشطة خلال آخر 3 أشهر، بدلًا من الخطوط المسجلة، واستمرار نمو مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، وهي:

1- 93.27 مليون مشترك بالهاتف المحمول فى مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 93.37 مليون مشترك بنهاية يناير عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.11%، ومقارنة مع 98.84 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 5.63%.

2- 89.69% نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 89.93% بنهاية يناير عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.23%، ومقارنة مع 96.78 بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 7.08%.

3- 64.6 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول في مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 63.94 مليون مستخدم بنهاية يناير عام 2022 بنسبة نمو شهري 1.03%، ومقارنة مع 54.45 مليون مستخدم بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 18.65%.

4- 2.19 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق لـUSB Modem عن طريق الهاتف المحمول في مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 2.25 مليون مستخدم بنهاية يناير عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 3.08%، ومقارنة مع 3.22 مليون مستخدم بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 32.20%.

5- 10.27 مليون مشترك بالإنترنت فائق السرعة ADSL في مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 10.18 مليون مشترك بنهاية يناير عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.83%، ومقارنة مع 9.09 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 12.98%.

6- 69.26% نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 68.48% بنهاية يناير عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.78%، ومقارنة مع 55.09 بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 14.17%.

7- 11.55 مليون مشترك بالهاتف الثابت في مصر بنهاية فبراير عام 2022 مقابل 11.31 مليون مشترك بنهاية يناير عام 2022 بنسبة نمو شهري 2.09%، ومقارنة مع 10.59 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 9.13%.