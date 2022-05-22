«تجارة طنطا» تحتفل بتخريج الدفعتين 47 و48 فى حفل يحمل اسم الدكتورة "نيڤين عزت"

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الحفل الذي نظمته كلية التجارة بمناسبة تخريج الدفعة 47 لعام 2020 والتى تحمل اسم المرحومة الدكتورة نيڤين عزت المدرس بقسم المحاسبة، والدفعة 48 لعام 2021 والتى تحمل اسم المرحوم الدكتور أشرف لطفي الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيل الذهبى برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور هانى الشامى عميد الكلية.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن العلم هو أساس تحقيق نهضة وتقدم المجتمعات، موجهًا التهنئة لأبنائه الخريجين، مطالباً إياهم بالقيام بدورهم في بناء المجتمع، فى ظل الجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والاستمرار في بذل الجهد والعطاء وعدم التوقف عن تحصيل العلم، كما وجه التهنئة لأولياء الأمور الذين ضحوا بكل غال ونفيس للوصول لهذا اليوم الذي يجنون فيه ثمار جهودهم بالاحتفال بتخرج أبنائهم.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية، مؤكدًا حرص الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية المهارات وثقل المعرفة لدى الطلاب، والعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل.

من جانبه قدم الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التجارة على ما يبذلونه من مجهودات بشكل دائم، تحقيقاً لأهداف ورسالة الكلية والجامعة، كما وجه كلمة للخريجين حثهم فيها على بذل الجهد والاجتهاد وتطوير أنفسهم في المرحلة القادمة بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدهم.

في ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين وإهدائهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية، في حضور الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، ووكلاء كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من الطلاب وأولياء أمورهم.