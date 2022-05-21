27 ألفا و850 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد اليوم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عددا من لجان امتحان نهاية الفصل ‏الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 للشهادة الإعدادية فى مادة اللغة العربية، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجنة الفاروق عمر الإعدادية بنين وعدد لجانها 18 لجنة حيث اطمأن على مستوى الورقة الامتحانية من خلال حوارًا مع الطلاب كما تفقد لجنة الإسراء والمعراج بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وتضم 10 لجان امتحانية بالإضافة إلى لجنة خاصة بالدمج، مشيدًا بانضباط اللجان وانتظام العمل بها.

وقال "عجلان"، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي أدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم من خلال 162 لجنة على مستوى المحافظة وأن إجمالي ‏عددهم هو 27850 طالبا وطالبة في ثمانية إدارات تعليمية.‏

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة لتذليل كافة العقبات وحل ‏المشكلات التى قد تطرأ متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏