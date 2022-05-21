‎مياه القليوبية: اجتماع طارئ بمقاولى مشروعات حياة كريمة لسرعة إنهاء الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

‎عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمركز شبين القناطر.

‎وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة الإلتزام بنهو المشروعات وفق ‎البرامج الزمنية المستهدفة، وضرورة التسريع فى تنفيذ جميع الوصلات المنزلية (مياه - صرف)، التى تم حصرها أولا بأول، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

‎وأكد "مجاهد"، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات المقاولين لتحقيق أعلى درجات التعاون مع قطاع منسقي المبادرة بالشركة لتحقيق معدلات إنجاز إيجابية لصالح المواطن.



جانب من الاجتماع