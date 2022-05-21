‎تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. تعرف على الفئات المستثناة

كتب مدحت وهبة

‎قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.