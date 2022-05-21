اليوم السابع
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السبت، 21 مايو 2022 03:00 م
أكرم القصاص
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وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية

السبت، 21 مايو 2022 01:33 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية
الغربية محمد طارق

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تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 /2022 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 91672 طالب بالإعدادية العامة امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 438 لجنة و 4738 طالب بالإعدادية المهنية في 26 لجنة، بإجمالي 96410 طالب وطالبة موزعة على 464 لجنة امتحانية.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

 

 


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