106 آلاف و616 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى 382 لجنة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022، بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، جاء ذلك بحضور الأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال الشريف إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لهم لآداء الامتحانات بتركيز، لافتا أنه تم التشديد علي مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير عملية الامتحانات. مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيطها ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول، لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

وأكد المحافظ علي قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب ومعلم يوميًا، بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

من جانبها؛ قالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 106616) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 382 ) لجنة امتحانيه بالإدارات التعليمية الثماني، وذلك بمشاركة ( 14714 ) ملاحظًـا ، و( 1713) مراقبًـا ، و(1502) معاونًـا ، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 764 ).

وأكدت على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 16 ) طالبًـا فقط بدلًا من ( 20 ) وذلك للحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان، حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

هذا ومن المقرر الانتهاء من الإمتحان يوم الخميس الموافق 26 مايو الجاري.

كما أكدت على تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.



الإسكندرية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 1



الإسكندرية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية



طلاب الإسكندرية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2