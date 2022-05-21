نقيب الزراعيين: نشهد ثورة زراعية حديثة.. ومستقبل مصر نواة للدلتا الجديدة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، إن محطة معالجة الحمام ستساهم فى جعل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى عند الانتهاء منه فى عام 2023 بمثابة شريان حياه للمصريين.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث فى مصر ثورة زراعية حديثة، موضحا أنه لولا الطرق الجديدة لما شهدنا حركة التنمية الكبيرة.

وذكر الدكتور سيد خليفة أن مشروع مستقبل مصر تم تدقيق كل بياناته من قبل كل الأجهزة المعنية، كما أنه تم وفقا لأحدث الدراسات الحديثة.

وتابع نقيب الزراعيين أن مشروع مستقبل مصر يعد نواة لمشروع الدلتا الجديدة كاشفا أن المخلفات الزراعية للمحاصيل يتم استغلالها حاليا.

واستطرد أن مشروع مستقبل مصر زراعى تنموى سكنى ويؤكد قدرة مصر للعبور نحو الأمن الغذائى، حيث أن محاصيل مشروع مستقبل مصر هدفها الأمن القومي.

وأشار الدكتور سيد خليفة إلى أنه تم زراعة 3.6 مليون فدان بالقمح، وتبلغ نسبة التغطية والاكتفاء الذاتى من القمح 45%، كما أنه سيتم زراعة 60 ألف فدان بالتقاوى فى مشروع مستقبل مصر لزراعة 2 مليون فدان.

وقال نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستخدام التقاوى الحديثة لزيادة الإنتاج والذى كان قد أطلقه مؤخرا، موضحا أن هدف الدولة تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح 65% فى 2025 ويسير فى ذلك جنبا إلى جنب كل مخططات الدولة التى هدفها تحقيق أعلى معدلات من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.

وأكد الدكتور سيد خلفية أن المشككون فى المشروعات القومية هم دعاة أكاذيب، ويسابق الرئيس عبد الفتاح السيسى الزمن من أجل الانتهاء من المشروعات، متابعا أن القوات المسلحة تخوض حرب ضد الإرهاب ومن أجل التنمية.

وكشف نقيب الزراعين أن عدد رأس الماشية المملوكة للفلاحين 2 مليون رأس ماشية موضحا أن الأصناف المحلية من المواشى انتاجياتها أقل من الأصناف الجديدة حيث تنتج الأصناف المحلية من الألبان 8 كيلوجرام أما الأصناف الأجنبية من المواشى إنتاجها من الألبان فى اليوم 45 كيلوجرام، كاشفا أنه لابد من إحلال وتجديد للأصناف المحلية من المواشى بالأصناف الأجنبية لزيادة الإنتاجية.