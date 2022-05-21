ندوة عن دور التحول الرقمى فى دعم صحة الأم والطفل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن دور التحول الرقمي فى دعم صحة الأم والطفل ببرنامج الـ1000يوم، في اول فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي للرائدات الريفيات، بتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور دكتورة دعاء عبد السلام أمين، استاذ الصحة العامه واستشاري الرضاعة، والدكتورة الزهراء ابوعلى، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لشئون المرأة، وبسمة وليم مدير عام إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة دعاء عبدالسلام أستاذ الصحة العامة واستشاري الرضاعة، أن التحول الرقمي في مجال الصحة يوفر لمقدمي الخدمات الصحية رؤية أكثر شمولية وبيانات أكثر وضوحاً حول صحة المواطنين،كما يوفر فرصاً حقيقية لتحسين النتائج الطبية للأفراد.

وأضافت دعاء عبدالسلام، يشهد العالم تحولا رقميا في الحياة بشكل عام، غير الكثير من المشهد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الحديث في الصحة والتعليم، لذلك دعت الحاجة بأن تكون الثقافة الرقمية محور الاهتمام، ومن ضمن الأولويات التي توليها المؤسسات في المجتمعات المختلفة، وذلك من أجل نشر الوعي التقني والاستخدام الأمثل لتلك التقنية في تيسير المهام والعمليات، وتقديم الخدمات للمستفيدين بكل جودة وإتقان الثقافة الرقمية على الأطفال والتعليم.