مدير "مستقبل مصر": تكلفة واردات مصر من القمح والذرة 8 مليارات دولار فى 2021

كتب سمير حسنى

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا عام 2021، نحو 8 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر يستهدف زراعة هذه السلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات وتوفير العملات الصعبة وكذلك زيادة فرص العمل".

وأضاف مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، خلال كلمته في افتتاح المشروع: "بأن مشروع مستقبل مصر يستهدف في موسم 2023 زراعة 60 ألف فدان إكثار قمح أغراض تقاوى بالتعاقد مع وزارة الزراعة لإنتاج تقاوي تكفى لزراعة 2 مليون فدان.