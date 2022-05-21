محافظ الوادي الجديد ورئيس "البنك الزراعي" يتفقدان أعمال تطوير البنك الزراعي المصري

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم السبت، أعمال تطوير الإنشاءات بفرع البنك بمدينة الداخلة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ ووفد البنك المرافق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي أعمال التجديد ضمن خطة التطوير التي يستهدفها البنك لفروعه على مستوى الجمهورية لإرضاء العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ووجّه الزملوط باستغلال الأرض الفضاء جوار البنك بالشراكة بين المحافظة والبنك لتعظيم الاستفادة منها وتعزيزًا لجهود التعاون.

وكافأت إدارة البنك الأطفال المشاركين في تقديم العروض الفنية من قسم المسرح بإدارة الداخلة التعليمية، بتوزيع كروت فيزا "ميزة" بقيمة 500 جنيه لكل مشارك للتمثيل المشرف وحُسْن الاستقبال.