محافظ القاهرة يتفقد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات نهاية العام (الترم الثاني) للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022 بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357، ويوجد بمدرسة كلية السلام الرسمية لغات التى تفقدها محافظ القاهرة 11 لجنة تضم 201 طالب.

كما تابع محافظ القاهرة امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى التى تجرى بالمنظومة الجديدة بالمدرسة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

رافق المحافظ فى جولته محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.