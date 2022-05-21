محافظ الإسكندرية: الشواطئ ترحب باستقبال ذوى القدرات الخاصة والمسنين والأيتام

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية استعدت بشكل جيد لاستقبال أهالي المدينة وزوارها خلال موسم الصيف، كما وجه المحافظ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراعاة أبنائنا من ذوي الهمم على الشواطئ وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم على الشواطئ مؤكدا على السماح بدخول أبنائنا من ذوي الهمم بالمجان لكافة شواطئ المحافظة وتحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأشار الشريف أنه مراعاة لأبنائنا من ذوي الهمم ولدمجهم في المجتمع ومحاولة توفير كافة احتياجاتهم، فقد تم تطوير رامب نزول البحر المخصص لهم بشاطئ المندرة المجاني ليستوعب أكبر عدد منهم مع تزويده برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم، بالإضافة لتخصيص دورات مياه مجهزة لهم؛ مؤكدا أن الشواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال كافة الجمعيات التي ترعي ذوي القدرات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم فى محاولة للترفيه عنهم.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، فقد أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شاطئ الأنفوشي المجاني استقبل اليوم أول فوج من ذوي الهمم من جمعية (أم الرحمة) وقد ضم الفوج ٣٠ فرد من أبنائنا من ذوي الهمم والذين أبدوا فرحتهم الشديدة بنظافة رمال الشاطئ وجمال مياه البحر، كما أثنوا علي حفاوة واستقبال مسئولي الشاطئ لهم ومساعدتهم فى الوصول لمياه البحر.

وقد أشار رشاد أن شاطئ الأنفوشي المجاني يعد ثان شواطئ الإسكندرية التي تفتح أبوابها وتقدم خدماتها للرواد بالمجان بعد نجاح تجربة شاطئ المندرة المجاني والذي تم تشغيله العام الماضي، لافتا بأنه تم تجهيز الشاطئ بمشاية من بوابة الشاطئ وحتي مياه البحر وبطول نحو المائة متر والتي ساعدت ذوي الهمم و كبار السن فى الوصول إلى مياه البحر نتيجة لما يتمتع به الشاطئ من عمق المساحة الرملية.