الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" قد تصل إلى تريليون جنيه

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلآ: "هو أنا النهارده فى الريف.. مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخري في حياة كريمة.. التكلفة داخله فى 800 – 900 مليار جنيه.. وقد تصل إلى تريليون جنيه ولا حاجة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: "بنتكلم عن التطوير والانفاق على 10 ملايين فدان.. يتم الانفاق علشان تظبط جودة حياة الناس للريف فيما يخص كل الأعمار والسنين اللى فاتت.. تكلفة حياة كريمة قد تصل إلى ألف مليون جنيه.. ألف مليون جنيه في 3 – 4 سنين.. ازرع واعمل هنا كل شيء الكهرباء والطريق وتسوية الأرض والترع اللى اتعمل فى 400 -500 سنة".

وتابع الرئيس السيسي: "زراعة الأراضي دى في الدلتا القديمة تم على سنين طويلة جدا.. انت جاي عاوز تعمله في 4-5 سنين.. دي حكاية كبيرة أوي اللى بتتعمل يا مصريين.. من فضلك مش تحط رجل على رجل.. وتتكلم في موضوعات.. الموضوعات دي كلها دراسات واتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي علشان يتم طرحها.. مش تاخد حتة وتسيب الباقي".