ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاكهة قبل الوجبة؟

كتبت - ميرفت رشاد

نعلم جميعًا أن الفاكهة جزء مهم من نظام غذائي صحي ، تعد الفاكهة مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف ، وكلها ضرورية من وجهة نظر غذائية ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري ومع ذلك ، هناك الكثير من الجدل حول متى يجب أن نستهلك الفاكهة للحصول على أكبر قدر من الفوائد، وفقا لما نشره موقع "tastingtable".

تزخر إرشادات النظام الغذائي بنصائح حول تناول الفاكهة فقط على معدة فارغة للحصول على المزيد من العناصر الغذائية وتحفيز الجهاز الهضمي، اتضح أن هذه النظريات غير صحيحة ، تم تصميم الجهاز الهضمي البشري لامتصاص أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية من الطعام وهو دائمًا جاهز للعمل، لا يؤثر تناول الأشياء بشكل منفصل عن بعضها البعض أو في أوقات مختلفة من اليوم على مقدار القيمة الغذائية التي تحملها لنا ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر ذلك على الكميات التي نتناولها والسرعة التي تهضم بها أجسامنا الأطعمة.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد للوقت الذي يجب أن نتناول فيه الحصص الأربع من الفاكهة يوميًا التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية ، لا يوجد وقت سيئ لتناول الفاكهة ، لكنه يلاحظ أن تناول الفاكهة قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء الرئيسي قد يكون مفيدًا إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، هذا بسبب محتوى الألياف في الفاكهة، تلاحظ أن الألياف تعمل "كنوع خاص من الكربوهيدرات" التي لا تمتص السعرات الحرارية منها، كما انها تشعرك بالشبع.

من المرجح أن نشعر بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول عندما تتناول ، مما قد يجعلنا نشعر بالميل الطبيعي لتناول كميات أقل في أوقات الوجبات، بالإضافة إلى ذلك ، فأن تناول الفاكهة مع الوجبة أو قبلها مباشرة قد يتسبب في هضم الفاكهة بشكل أبطأ ، مما قد يحميك من ارتفاع نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تأتي مع تناول الفاكهة بمفردها.