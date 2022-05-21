"ليه تأمن على حياتك وممتلكاتك".. 7 فوائد من التعاقد مع شركات التأمين

كتب هانى الحوتى

يواصل نشاط التأمين في مصر، النمو بمعدلات مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال أول شهرين من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه، وبلغت التعويضات 4.5 مليار جنيه، وتبرز أهمية التأمين في الخدمات التي يوفرها للدول وللأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وأهم فوائده:

1- توفير الأمان من خلال تخفيف درجة القلق والخوف لدينا كأفراد وأصحاب رؤوس الأموال على اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة.

2- يسمح التأمين للأفراد والعائلات استعادة نفس الوضع المالي السابق قبل وقوع الخسارة وبالتالي المحافظة على نفس المستوى المعيشي دون اللجوء إلى طلب المساعدة من الغير.

3- التعويض يضمن استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي حفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع واستمرار توفير السلع للمستهلك، وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات.

4- صناعة التأمين تعد مصدرًا من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف شركات التأمين لأقساط التأمين لحين الحاجة إليها في المستقبل، ولا شك أن هذه الاستثمارات تلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5- التأمين يعتبر أساسًا للائتمان التجاري، وذلك من خلال تأمين الائتمان الذي يشجع على التوسع في عمليات الإقراض وعمليات البيع بالتقسيط، حيث يضمن حصول المقترضين والبائعين على حقوقهم الكاملة في حالة وفاة المدين أو المشتري ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه إذا ما توفي قبل تمام السداد، وبالتالي يزيل من على كاهل الورثة عبء الاستمرار في سداد تلك المديونية.

6- يساهم التأمين في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض معدل تكرار وقوع الحادث أو تقليل حجم الخسارة المتوقعة، وذلك من خلال قيام شركة التأمين بالبحوث والدراسات وتوفير المتخصص في مجال الأمن والسلامة من أجل استحداث وتطوير تلك الوسائل وتقديم التوصيات التي من شأنها تقليل الخسائر.

7- تمثل أقساط التأمين جزءًا لا يستهان به من المعاملات التجارية الدولية في شكل استيراد وتصدير غير مرئي تعتمد عليه دول كثير كجزء هام من صادراتها ويعود عليها بمبالغ طائلة في صورة أقساط تأمين وإعادة التأمين.