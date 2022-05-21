لأبناء الأقصر.. تفاصيل وأرقام التقدم لحجز وحدات سكنية بمدن الأقصر حتى 17 يونيو

وبالنسبة للمستندات المطلوبة فيتم سحب وملء نموذج استمارة الحجز والاقرار بخط اليد وارفاق صور المستندات التالية:- (بطاقة الرقم القومي (سارية) - مفردات مرتب حديثة - أي مستند خاص بمصادر الدخل - إيصال مرافق حديث للسكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه) - العاملين بالشركات والقطاع الخاص شهادة معتمدة من جهة العمل ـ بطاقة الدخل الشهري أو السنوي موضحا بها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري بجهة العمل ومدة العمل لا تقل عن 6 شهور - أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية - شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة أو الأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة - الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات "بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات" - وصورة من مستند النفقة "بالنسبة للمطلقة" - لذوي الإعاقة سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة ومراعاة النسبة المحددة شرط انطباق الشروط وتقديم المستندات الدالة على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة (مستند حديث) - ويتم تسليم صور المستندات للمديرية عند التقديم على أن يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بمعرفة المتقدم بعد تحويل الملف إليها).

ومع التأكيد على صحة رقم الهاتف المُسجل باستمارة الحجز، حيث سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية على هذا الرقم لسداد المبلغ المطلوب بإحدى البنوك وإنهاء باقي الإجراءات وفي حالة تغيير رقم الهاتف يتم إفادة الصندوق بالرقم الجديد عبر الاتصال على رقم 5999 أو 1188 أو 5777، وللاستعلام مديرية الإسكان والمرافق/ 01009639985 أو 01111776272 أو 01015106714.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" تفاصيل التقدم لقبول طلبات وحدات الصندوق الإجتماعى بالأقصر:-

1. تنتهى أعمال قبول طلبات التقديم لوحدات الصندوق الاجتماعي يوم 17 من يونيو المقبل

2. على راغبي الحجز التقدم لمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر بجوار الإصلاح الزراعي بنجع الطويل بالأقصر لتقديم المستندات المطلوبة

3. الوحدات المتاحة نظام ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب على مساحة 90 متر2 شاملة نصيب الوحدة في الخدمات

4. مواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة تشمل (المدامود (مدينة الشمس) بجوار مدخل مدينة طيبة - الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب - وصلة الصحراوي بالقرنة - حاجر الضبعية بمركز القرنة - أبو قليعي بأرمنت - حاجر الرياينة بأرمنت - توماس بإسنا - الشغب بإسنا - الدير بإسنا)

5. يمكن حجز الوحدات للأفراد أو الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية المسجلة والمصانع كسكن للعاملين بها، والهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها

6. يكون المتقدم شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية المصرية

7. يمكن تقديم الطلبات لأبناء المحافظة والمقيمين بها وكذا المحافظات المجاورة

8. الأولوية في الحجز لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية أو بها مقر عمله

9. ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية مماثلة أو تخصيص أرض أو الإستفادة بقرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان

10. بعد مراجعة البيانات بمعرفة إدارة الصندوق يتم إخطار المتقدم برسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب بالتوجه لأحد البنوك لتسديد المصروفات الإدارية ورسوم الاستعلام وقدرها 355 جنيها لمحدودي الدخل و405 جنيهات لمتوسطي الدخل والأعلى دخلا (وهو مبلغ لا يسترد)

11. يتم تقديم إيصال للمديرية لإرفاقها بملف التقدم، وفي حال انطباق الشروط على المتقدم يتم إخطاره من إدارة الصندوق برسالة على رقم الهاتف لاستكمال الإجراءات

12. سداد مقدم الحجز وقدره 20% من قيمة الوحدة وإنهاء باقي الإجراءات

13. في حالة السداد النقدي وفي حال الموافقة على الطلب يتم إخطار الطالب برسالة على رقم الهاتف بسداد المبلغ المطلوب بأحد البنوك وإنهاء باقي الإجراءات