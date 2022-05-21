قرية الديدامون بالشرقية تودع 4 من أسرة واحدة توفوا فى حادث تصادم سيارة وتوكتوك

الشرقية فتحية الديب

ودع أهالى قرية الديدامون مركز فاقوس سائق توك توك وزوجته وطفلتيه إلى مثواهم الأخير، اليوم السبت، والذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وتوك توك.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراق الضحايا الأربعة، وردد المشيعون هتافات مطالبة بسرعة ضبط وإحضار سائق السيارة النصف نقل.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالأخشاب وتوك توك بطريق فاقوس الحسينية، بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ.

ونتج عن ذلك مصرع كل من "محمد إبراهيم عمر" 37 عاما سائق التوك توك وزوجته "عطيات محمد حسن" 36 عاما وطفلتيه "جنات " 9 سنوات و"ريماس" 7 سنوات.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمر رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث حيث أشرفوا على نقل الجثث بسيارات الإسعاف إلى مستشفى فاقوس المركزى ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وقد توصلت التحريات إلى أن جميع الضحايا يقيمون بقرية الملكيين البحرية مركز الحسينية، وأنه فى يوم الحادث اصطحب سائق التوك توك زوجته وطفلتيه بالتوك توك لزيارة شقيقته بقرية الديدامون، وبالقرب من قرية العمار أطاحت به سيارة نصف نقل محملة بالأخشاب وأحدثت بهم الإصابات التى أودت بحياتهم.

تم إخطار جهات التحقيق التى صرحت بدفن الجثث الأربعة وسرعة ضبط وإحضار السائق الهارب.



أسرة المتوفين



أسرة المتوفين