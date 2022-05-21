اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي بالعياط

السبت، 21 مايو 2022 12:20 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي بالعياط حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أعلي الطريق بمركز العياط ونقل المصابين الي المستشفي وتم التحفظ علي ساىق الملاكي للتحقيق معه وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بين سيارة ملاكي وتوك توك بقرية المقاطفية التابعة لمركز العياط، وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بمركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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