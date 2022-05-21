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قديروف يدعو القوات الأوكرانية فى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك لإلقاء السلاح

السبت، 21 مايو 2022 01:00 ص
قديروف يدعو القوات الأوكرانية فى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك لإلقاء السلاح الرئيس الشيشانى رمضان قديروف
وكالات

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دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، القوات الأوكرانية في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك في منطقة لوغانسك إلى إلقاء السلاح.

وكتب قديروف على حسابه في "تلغرام"، يوم الجمعة: "أرجو جميع من يقاومون في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وفي محيط هاتين المدينتين أن يعيدوا حساباتهم ويلقوا سلاحهم قبل أن يتم حشرهم في الزاوية، والقضاء عليهم أو جرحهم".

وأضاف أنه "من خلال التخلي عن استمرار القتال سيؤكد هؤلاء الأشخاص على أن أوكرانيا وروسيا يجب أن تعيشا بسلام".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة عن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول وإنتهاء خروج المقاتلين الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" الذي كان آخر معقل لهم في المدينة.


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