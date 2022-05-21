غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة وطقس معتدل بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 27 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.