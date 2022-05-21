طلاب أولى ثانوى بالوادى الجديد يؤدون امتحان الفيزياء والفلسفة دون معوقات

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن طلاب الصف الأول الثانوى، يؤدون اليوم السبت امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق دون معوقات أو شكاوى حتى الآن.

وأشار مدير التعليم إلى انعقاد غرفة العمليات منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام العمل ومتابعة مستمرة لحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى وبما يضمن توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات دون أي قلق.

ووجه مدير التعليم التحية والتقدير لجميع القائمين بأعمال الامتحانات لما شهده من انضباط والتزام والذى كان له ابلغ الأثر فى حسن سير العمل وإتقانه متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.