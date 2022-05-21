ضبط مصنع وهمي تصرف في مشمول 14بيانا جمركيا كمستلزمات إنتاج بالمخالفة للقانون

كتب أحمد يعقوب

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، قطاع الالتزام التجارى، محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى، قام بالإفراج عن مشمول ١٤ بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج، ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

وقام المصنع بالإفراج عن مشمول ١٤ شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع وهمى فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد و عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ ملايين و ٣٣١ ألفا و ١٠٢ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢ مليونا و ٩٩٣ ألفا و ٣٠٦ جنيهات .

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.