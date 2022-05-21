صور.. رجال مرور إسنا يقودون حملات للحد من التكدسات وضبط المخالفين

الأقصر – أحمد مرعى

نفد رجال وحدة مرور إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالاشتراك مع وحدة المرافق ومسئولي الإشغالات بالمركز، مساء اليوم الجمعة، حملة مكبرة بشارع كورنيش النيل، وشارع البحر القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة السجل المدني الجديد، وذلك بهدف تحقيق السيطرة والنظام، وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير، ومصابيح الإضاءة المخالفة للتصميم الأصلى للسيارة وفق قانون المرور، والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة من الأمن والسلامة، وذلك لخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

وشارك في الحملة كل من، المقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام، والنقيب أحمد عبد الحميد، والنقيب شومان النحال، ومعاونة الأمين ياسر البي، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وإبراهيم الدالي مدير المواقف، وذلك لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون ولوائح المرور على جميع السائقين وضبط المخالفين منهم.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت أشراف العميد ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، بضرورة عودة الانضباط بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، والقضاء على ظاهرة القيادة المخالفة، ومصابيح الإضاءة المخالفة للتصميم الأصلى للسيارات، وخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

وفى نفس السياق تابع الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الجمعة، فى جولة ميدانية مساجد إدارة أوقاف النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد على مستوى المديرية.

وتأتى تلك الجولات الأسبوعية لمتابعة مساجد إسنا، حيث قام الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، بجولة على المساجد الواقعة فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة إسنا، حيث تم المرور على المساجد التالية:- (مسجد النصر بندر إسنا - مسجد المجمع الاسلامى بندر إسنا - مسجد العتيق بندر إسنا - مسجد السلطان بندر إسنا وهو تحت الإحلال والتجديد - مسجد حزين بندر إسنا)، وقام بأداء خطبة الجمعة بمدينة إسنا.