اليوم السابع
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صحة الإسكندرية تطلق غدا حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

السبت، 21 مايو 2022 12:42 ص
صحة الإسكندرية تطلق غدا حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا حملة طرق أبواب للتطعيم ضد كورونا
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلن الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن انطلاق حملة "طرق أبواب" اليوم الأحد 22 مايو، للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، والتى تستهدف الوقوف على الحالة التطعيمية واستكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن من قاطنى الإسكندرية وزوارها ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر.

وأوضح الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه سيتم عمل افتتاح تجريبى للحملة اليوم السبت فى حين تستمر الفعاليات الرسمية للحملة بدءا من الأحد 22 مايو وحتى  الخميس 9 يونيو 2022، حيث يتم التطعيم من خلال 995 فريق ثابت ومتحرك بجميع الوحدات الصحية والميادين الكبرى ومحطات السكك الحديدية والمنتزهات و الأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين علاوة على 2500 فرق توعوية تجوب المنازل لترشد المواطنين المقيمين إلى أقرب مكان لتلقى الخدمة .

 من جانبه قال الدكتور وليد زاهر، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن جميع أنواع الطعوم متوفرة خلال الحملة بالمجان، ولا يوجد موانع للتطعيم، حيث يتم خلال الحملة معرفة موقف المواطن من تلقى التطعيم من خلال الرقم القومى للمواطن، ثم يتم اعطاؤه الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية. وأوضح أنه لا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات كما لا يستلزم التسجيل أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم ، مشيرا الى أنه سيتم خلال الحملة حل أى مشاكل تتعلق بالتسجيل الإلكترونى التى تعرض لها بعض المواطنين .


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

كورونا

لقاح كورونا


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