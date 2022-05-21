شقيقة أحد المصابين فى حادث تصادم الفنان مصطفى هريدي تكشف كواليس الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت شقيقة أحد المصابين، في حادث اصطدام الفنان مصطفى هريدي بسيارته، بسيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، كواليس وتفاصيل الحادث، فقالت أن شقيقها كان بصحبته 3 من أصدقائه، يستقلون سيارة ملاكي، وخلال عبورهم مطب صناعي ببطيء، فوجئوا بسيارة ملاكي يقودها الفنان مصطفى هريدي تصدمهم بقوة من الخلف، مما أسفر عن إصابتهم إصابات بالغة، وتحطم السيارة.

أضافت لـ"اليوم السابع" أن شقيقها أصيب بكسر بالجمجمة، وتم إجراء علمية جراحية له، كما أصيب أحد أصدقائه بكسر باحوض، وقطع بالفك، وأصيب صديقه الثاني بكسر بفقرتين في الظهر، وأصيب الثالث بكسر بالكتف.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها الفنان مصطفى هريدي، بسيارة ملاكي من الخلف يستقلها 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم التحفظ على الفنان مصطفى هريدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.