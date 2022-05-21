شاهد لحظة ضبط شخص وضع "رُتب وإشارات" بسيارته

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

يرصد فيديو ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية يستعرض خلالها قيادته لسيارة مخالفة وإستخدام أبواق وإشارات ضوئية محظور إستخدامها ووضع رتب عسكرية داخلها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضطلاع مستخدم أحد الحسابات عبر تطبيق "إنستجرام" بنشر مقاطع فيديو خلال قيادته سيارة بسرعة مخالفة ، وإستخدام بوق وإشارات ضوئية محظور إستخدامها ، ووضع رتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى داخل السيارة.

بالفحص أمكن تحديد مالك الحساب المشار إليه وتبين أنه (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية.. أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المشار إليها.. كما عثر بحوزته على (2 كتافة "رتب عسكرية") ، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه ، وكذا إنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة إدعى خلالها بأنه نجل أحد الضباط .. بهدف زيادة أعداد متابعيه على تلك الحسابات ، وأضاف بعدم إمتلاكه سيارات ، وأنه تحصل على مقاطع الفيديو التى تم نشرها على حساباته من بعض المواقع على شبكة الإنترنت "غير محددة" ، وإستخدام الرتب العسكرية فى إثبات صحة إدعائاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.