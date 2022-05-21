شاب يرسم الفرعون المصري محمد صلاح بالفحم والملح تفاؤلا بمباراة الغد (فيديو)

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع شابا تميز بالرسم بالفحم والملح والشاي، وتصميم مجسمات معدنية، وتفاؤلا بفوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي وهداف بطولة الدوري الإنجليزي، رسم صورة محمد صلاح يهديها له من خلالنا.

وقال أسامة صديق، 21 سنة، طالب بكلية نظم المعلومات، إنه يجيد الرسم بملح الطعام و الشاي، ويقوم بعمل مجسمات بالأسلاك المعدنية، ومنذ صغره ولديه شغف بالرسم.

وأضاف صديق، أنه بدأ يهتم بالرسم والبحث عن الأدوات والخامات، برسم البورتريه تحديدا، وتوصل لفكرة الرسم بالملح والشاي لأنها فكرة جديدة ولكن في البداية بدون تثبيت، ففكر في مادة تثبت الملح والشاي وتوصل لها، كما لجأ لوسيلة أخرى للرسم والإبداع فاستخدم الأسلاك المعدنية.

ورسم صديق، الشيخ الشعراوي وأم كلثوم والحرم المكي بالملح والشاي، ورسم صورة لمحمد صلاح، وعندما عرف أنه متواجد بقريته في نجريج توجه له وأهداها له معبراً عن شكره وتقديره، فصمم على رسم صورة له قبل مباراة ليفربول الأخيرة، في الدوري الانجليزي غداً الاحد.