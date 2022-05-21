سيدة تضع 5 توائم فى ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي بطنطا بصحة جيدة.. صور

الغربية عادل ضرة

وضعت سيدة 5 توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، اليوم السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.

وقامت بإجراء العملية الدكتورة سحر محروس رئيس قسم النساء والتوليد والدكتور أحمد عزيز استشاري النسا والدكتور عزيز عاصي أخصائي النسا واخصائي التخدير هالة الطنطاوي وفريق التمريض المساعد لهم.

وأوضحت الدكتورة سحر محروس في تصريحات صحفية، ان الحالة ولدت قبل ذلك ثلاث مرات تم استقبلها قبل الولادة بأسبوع لمتابعة الحالة واعطاء الأدوية الازمة والاطمئنان علي الحالة الصحية لها والأجنة، و تمت العملية بنجاح بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة.

وأضافت أن وزن الأطفال طبيعي وتم وضعهم بالحضانات للتأكد من حالتهم الصحية.

من جانبه كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، مدير المستشفي بمتابعة حالة الأم والأطفال الخامسة ، كذلك إنهاء اجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم والأدوية اللازمة وتوفير احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.



سيدة-تضع-5-توائم-فى-ولادة-قيصرية-بمستشفى-المنشاوي-العام-بطنطا-بصحة-جيدة-(1)



سيدة-تضع-5-توائم-فى-ولادة-قيصرية-بمستشفى-المنشاوي-العام-بطنطا-بصحة-جيدة-(2)



سيدة-تضع-5-توائم-فى-ولادة-قيصرية-بمستشفى-المنشاوي-العام-بطنطا-بصحة-جيدة-(3)