اليوم السابع
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سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر وبروكسل ترتبطان بعلاقات "ممتازة وقوية وممتدة"

السبت، 21 مايو 2022 11:07 ص
سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر وبروكسل ترتبطان بعلاقات "ممتازة وقوية وممتدة" سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنييه
أ ش أ

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أكد سفير بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي، حيث استقبله الملك فيليب ملك بلجيكا، عكست عمق العلاقات التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.

وقال السفير البلجيكى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر وبلجيكا ترتبطان بعلاقات "ممتازة وقوية وممتدة" فى العديد من المجالات.

وأشاد سفير بلجيكا لدى مصر بالشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث تعد مصر الشريك التجارى الثانى لبلجيكا فى منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها شريك مهم بالنسبة لبلاده فى أفريقيا نظرا لموقعها الجغرافى المتميز..منوها بالاستثمارات العديدة للشركات البلجيكية فى مصر.

كما أشار السفير إلى أهمية التعاون بين بلاده ومصر فى المجال الثقافى حيث توجد عدة بعثات أثرية بلجيكية فى مصر.

وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح السفير دى إلزيوس أن مصر كانت خلال أجازة عيد الفصح هي الوجهة السياحية الثانية بالنسبة للمواطنين البلحيكيين خارج أوروبا وذلك بعد جزر الكنارى، مشيرا إلى أن السائحين البلجيكيين يهتمون بزيارة مصر لأنها تجمع بين الثقافة والجو المعتدل فى وقت واحد.

وحول التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى بعد 45 عاما من تأسيسه، أشاد السفير البلجيكي بمستوى العلاقات بين الجانبين، معبرا عن سعادته للاحتفاء بأسبوع أوروبا مؤخرا بمدينة الإسكندرية ضمن شهر أوروبا، لأن الإسكندرية تعد رمزا للبحر المتوسط.

 


سفير بلجيكا بالقاهرة

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مصر وبروكسل

بروكسل

مصر


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