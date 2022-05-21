اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى.. استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة

السبت، 21 مايو 2022 04:03 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى.. استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.97 جنيه للشراء.
 
4.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.96 جنيه للشراء.
 
4.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.97 جنيه للشراء.
 
4.99 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.97 جنيه للشراء.
 
4.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.96 جنيه للشراء.
 
4.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.02 جنيه للشراء.
 
5.04 جنيه للبيع.

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