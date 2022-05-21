زيلينسكى يشكر بايدن على دعمه الإضافى لأوكرانيا أمام الهجوم الروسى

كتب محمد تهامى زكى

أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عن امتنانه لقرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقيعه مرسوما بقيمة 40 مليار دولار لدعم الجهد الحربي لأوكرانيا في التصدي للهجوم الروسى، مقدرا دور الولايات المتحدة وقيادتها فى دعم نضال أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه على انستجرام: "ممتن للغاية للرئيس بايدن، لتوقيعه قانون الدعم الإضافي لأوكرانيا، نحن نقدر قيادة الولايات المتحدة والرئيس بايدن والشعب الأمريكي في دعم نضال دولتنا ضد العدوان الروسي، نحن نتطلع إلى مساعدة دفاعية قوية جديدة، اليوم هو ضروري أكثر من أي وقت مضى".





وكان البيت الأبيض، أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع اليوم السبت، مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث وقع بايدن مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في وقت سابق، أثناء زيارته للعاصمة الكورية الجنوبية سيول.

من ناحية أخرى، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 662 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 21 مايو 2022، تضرر 662 طفلا في أوكرانيا نتيجة للهجوم الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 232 طفلا وأصيب 430 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (145 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1828 مؤسسة تعليمية، 171 منها دمرت بالكامل.