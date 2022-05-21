أوكرانيا: مقتل 232 طفلا وإصابة 430 آخرين جراء التدخل العسكري الروسي

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أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ، اليوم السبت ، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 662 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 21 مايو 2022، تضرر 662 طفلا في أوكرانيا نتيجة للهجوم الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 232 طفلا وأصيب 430 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (145 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1828 مؤسسة تعليمية، 171 منها دمرت بالكامل.