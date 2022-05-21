أ ش أ

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روزكوزموس" ديمتري روجوزين، اليوم /السبت/، أن صواريخ "سارمات" الباليستية الاستراتيجية القتالية العابرة للقارات، والمصنوعة فى روسيا، سيتم وضعها في حالة التأهب القتالية خلال الخريف المقبل.

وأشار روجوزين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أنه من المقرر إجراء عدة اختبارات إطلاق خلال العام الجاري، كما أنه من المخطط أن يتم وضع أول صواريخ يتم إنتاجها في حالة التأهب القتالي خلال فصل الخريف هذا العام.

يذكر أن صواريخ "سارمات"، هي واحدة من 6 أسلحة استراتيجية قتالية جديدة كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2018، وتم إجراء أول اختبار تحليق لصاروخ "سارمات آر-إس 28" في 20 أبريل الماضي، على أن تستبدل الصواريخ الروسية الباليستية العابرة للقارات الحالية "آر-36 إم".

من ناحية أخرى، أكد مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميترى رودوزين، أن صاروخ "سارمات" الباليستى العابر للقارات يستطيع تدمير نصف ساحل قارة قد ترى موسكو فيها تهديدا لأمنها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير وكالة الفضاء الروسية : من شأن هذا الصاروخ تدمير نصف سواحل القارة التي لا تعجبنا بسبب سياساتها العدوانية، موضحا أن القوات المسلحة الروسية من المفترض أن تبدأ بتسلم صاروخ "سارمات" في الخريف القادم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك فى البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة"