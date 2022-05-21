وأشار روجوزين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أنه من المقرر إجراء عدة اختبارات إطلاق خلال العام الجاري، كما أنه من المخطط أن يتم وضع أول صواريخ يتم إنتاجها في حالة التأهب القتالي خلال فصل الخريف هذا العام.


يذكر أن صواريخ "سارمات"، هي واحدة من 6 أسلحة استراتيجية قتالية جديدة كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2018، وتم إجراء أول اختبار تحليق لصاروخ "سارمات آر-إس 28" في 20 أبريل الماضي، على أن تستبدل الصواريخ الروسية الباليستية العابرة للقارات الحالية "آر-36 إم".