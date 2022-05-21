روسيا تضيف بايدن وبلينكن ورئيس CIA إلى لائحة الممنوعين من دخول أراضيها

كتب عبد الوهاب الجندى

أضافت السلطات الروسية، كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية إلى قائمة الأمريكيين الممنوعين من دخول البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول الأراضي الروسية على كل من، زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و 24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطال فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية، ولكن أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء .. تم حظر دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين للأراضي الروسية".

وتشمل القائمة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صوفي، وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني، وقائد البحرية الكندية نائب الأدميرال أنجوس إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول وغيرهم.