وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "ردًا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تؤثر فقط على القيادة والجيش ودوائر الأعمال في البلاد ولكن في بعض الحالات على أقارب أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء، سيتم منع الدخول لروسيا بشكل نهائي لفئة مماثلة من المواطنين الكنديين".

وأضاف البيان: "سنتخذ المزيد من الإجراءات ردًا على الأعمال العدائية لنظام (رئيس الوزراء الكندي) جاستن ترودو الذي يستخدم نمو كراهية الروس في الغرب (روسوفوبيا) لتحقيق مكاسب جيدة"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن إضافة المزيد من الشخصيات الكندية في قائمة الممنوعين من الدخول لروسيا بشكل علني.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت - أمس - قيودا جديدة ضد 14 فردا روسيا، منهم رجال أعمال وأفراد في عوائلهم وأشخاص مقربون من الحكومة الروسية، بدعوى تحملهم المسؤولية عن "تمكين" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.