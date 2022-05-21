دراسة: درجات الحرارة غير المنتظمة تسبب وفيات أكثر من موجات الحر

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة أن التباين في درجات الحرارة كان مسؤولاً عن 3.4 % من جميع الوفيات على مستوى العالم بين عامي 2000 و 2019.

كشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Lancet Planetary Health ، أن درجات الحرارة غير المستقرة أدت إلى متوسط ​​1.75 مليون حالة وفاة كل عام من عام 2000 إلى عام 2019.

وقال البروفيسور يومينج جو ، مدير وحدة موناش لأبحاث المناخ وجودة الهواء (كير) بأستراليا، أن تغير المناخ هو أحد الشواغل الرئيسية للصحة العامة في القرن الحادي والعشرين، وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن تقلب درجات الحرارة له تأثيرات مماثلة لتلوث الهواء على مستوى العالم. معدل الوفيات.

وأضاف يومينج: "مع تزايد عدم استقرار درجات الحرارة ، أصبحت الإجراءات المضادة الوقائية ضرورية لحماية صحة الإنسان من تقلب درجات الحرارة".

بالنسبة للدراسة ، استكشف الفريق بقيادة الباحثين العلاقة بين تقلب درجات الحرارة والوفيات في 750 موقعًا عبر 43 دولة أو منطقة، ووجدوا أن آسيا وأستراليا ونيوزيلندا لديها نسبة مئوية زائدة في معدل الوفيات أعلى من المتوسط ​​العالمي.

على الصعيد العالمي ، زادت النسبة المئوية للزيادة في معدل الوفيات بنحو 4.6 % كل عقد، وحدثت أكبر زيادة لكل عقد في أستراليا ونيوزيلندا (7.3 %) ، تليها أوروبا (4.4 %) ، وأفريقيا (3.3 %).

يرتبط الخطر المتزايد للوفاة بتقلب درجات الحرارة على المدى القصير، ولكن حتى الآن، لا يوجد تقييم شامل لعبء الوفيات المرتبط بتقلب درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور يومينج إنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للتأثيرات الصحية لتقلب درجات الحرارة.

"لقد تم تطوير العديد من السياسات للتعامل مع تهديد الظواهر المناخية المتطرفة ، مثل أنظمة الإنذار الخاصة بـموجات الحر وتلوث الهواء، ومع ذلك ، نادرًا ما توجد هذه السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع الآثار الصحية الضارة لتقلب درجات الحرارة ".